Российские водители рассказали, что их больше всего раздражает

Несоблюдение рядности, "игра в шашки" и бездумная парковка больше всего раздражает водителей в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование онлайн-сервиса обслуживания автомобилей Uremont.
Компания составила рейтинг раздражающих факторов, опросив свыше пяти тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, имеющих личные автомобили и пользующихся ими. На вопрос: "Что вас больше всего раздражает в поведении на дорогах других автомобилистов?" было предложено семь вариантов ответа.
"Больше всего российских автовладельцев раздражает, когда другие водители неправильно паркуются (33,6%, не соблюдают рядность (21,8%) или обгоняют соседние машины, "играя в шашки" (15,6%)", — говорится в исследовании.
Раздражаются, когда другие водители сигналят просто так, 10,6% опрошенных. Столько же выбрали вариант ответа "когда не уступают машинам скорой помощи".
Громкая музыка, которую слышно в автомобилях по соседству, неприятна 2,7% респондентов.
"Опрос показал, что большинство россиян беспокоят на дорогах по-настоящему опасные (как обгоны ради нескольких минут выгоды) и эгоистичные вещи (парковка)", — отметил основатель Uremont Артур Терисаян.
По его мнению, это хороший тренд, поскольку мотивирует автомобилистов быть внимательнее к окружающим, а значит, ситуация на дорогах будет только улучшаться.
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Гомосеки (парни на бабских машинках)