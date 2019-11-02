Бывший палач "Бутырки" рассказал о своих чувствах при исполнении приговоров

Бывший исполнитель смертных приговоров в "Бутырке" рассказал "Московскому Комсомольцу" о своих чувствах при казни осужденных.
"Исполнять смертные приговоры не так страшно, как кажется", – признался мужчина. Он отметил, что никогда не видел лиц осужденных и не рассказывал о работе членам семьи.
Также, по его словам, никто не рассказывал ему о преступлениях, которые совершили приговоренные к казни.
"Главное, что он был преступник, которого суд, государство, народ, признали недостойным жизни. Он был враг. Я чувствовал себя как на войне. Я солдат, который просто исполняет приказ народа", – пояснил бывший палач.
Более того, никто из его родных и близких не знал про его работу. "Эта часть моей работы по исполнению приговоров была секретной", – отметил мужчина.
Напомним, после убийства девятилетней девочки в Саратове в октябре 2019 года на официальной странице Госдумы в соцсети появился опрос о необходимости возвращения смертной казни.
Сейчас в России действует мораторий на высшую меру наказания. Последний смертный приговор в стране исполнили 2 сентября 1996 года.
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