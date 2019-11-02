На алтайской трассе произошло крупное ДТП с участием большого числа автомобилей

В паблике "Инцидент Барнаул" сообщили о серьезном ДТП, которое произошло в пятницу вечером, 1 ноября, между селом Ребриха и поворотом на станцию Ребриха. Подробностей ДТП пока нет.
Со слов очевидцев, пострадало 8-10 автомобилей. "Мимо проезжал, насчитал 10 разбитых", – рассказывает в комментариях Константин. "Ехал мимо коллега, говорит, восемь машин, не меньше. Там и лобовые, и по кюветам, и скорые машины, и много полицейских", – сообщила Елена. "Я думаю, куда понеслись скорые", – отметил местный житель.
Отмечается, что все участники ДТП остались живы.
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