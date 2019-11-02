Диетолог рассказала, как прийти в форму после праздников

Способы привести себя в форму после праздничных застолий рассказала "Москве 24" врач-диетолог Анна Петрина.
"Если нет противопоказаний по здоровью, то разгрузочный день – это очень хороший вариант. Вам станет легче. Можно в этот день сходить в сауну попариться", – отметила Петрина.
По ее словам, организму поможет прийти в нормальное состояние разгрузочный день на минеральной воде или зеленом чае. За сутки необходимо выпить 1,5-2 литра жидкости.
Также необходимо уделить время физическим нагрузкам. В ходе тренировок мышцы выделяют большое количество веществ, которые регулируют метаболизм и помогают наладить работу кишечника. После занятий спортом можно выпить травяного чая.
Еще один способ – прием натощак минеральной воды с сорбентом и магнезией. Однако такая процедура подходит далеко не всем, подчеркнула Петрина.
"Перед ней лучше всего проконсультироваться со специалистом, потому что противопоказаний много. Например, заболевания желудочно-кишечного тракта, полипы и камни в желчном пузыре", – пояснила эксперт.
Перед приемом пищи лучше принять ферменты, которые снимут нагрузку с поджелудочной железы.
Комментарии
Если не лечится пройдёт за один день. Если лечится не хватит и недели.