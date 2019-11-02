На гребном канале в Барнауле завершили первый этап работ

Гребной канал в Барнауле построен в 1984 году / Фото: mintrans22.ru/
На гребном канале в столице Алтайского края завершили первый строительства обводного канала, сообщает региональный Минтранс.
"Строительство обводного канала с мостовым переходом на спортивной базе КГБУ СП "Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко" рассчитано на два года, общая стоимость — порядка 250 млн рублей, средства выделены из краевого бюджета", — рассказали в министерстве.
На первом этапе дорожники провели подготовительные мероприятия: построен мост с устройством подходов к нему, установлено шпунтовое ограждение с отсыпкой насыпи на подъездах с послойным армированием слоев георешеткой в районе заборной стенки. Помимо этого, выполнены гидромеханизированные работы по формированию и укреплению обводного канала с устройством упорной призмы из бутового камня и откосов специальными матрацами.
В 2020 году планируют провести озеленение и благоустройство территории: устройство опор освещения, ограждения, тротуаров, парковки и не только.
В мае 2021 года Барнаул примет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, уже начата подготовка. Также барнаульский гребной канал рассматривается как площадка для подготовки российской сборной к Олимпийским играм в Токио в 2020 году.
Гребной канал построен в 1984 году, он уникален по своим техническим характеристикам. Его протяженность — 2 км, глубина — 16-18 м на всем протяжении дистанции, что важно именно для занятий греблей, когда все спортсмены находятся в равных условиях. Уникальность всему комплексу придает и "роза ветров" — на водном зеркале не бывает бокового ветра: он либо встречный, либо попутный. Здесь нет сильной волны, а значит, тренироваться можно практически в любую погоду. Сегодня на востоке России нет ни одного объекта, который бы мог конкурировать с гребным каналом в Барнауле.
Комментарии
А рыбок куда отселили? Окуньков, карасиков?
а что он кривой-то такой?
Краевому бюджету 250 миллионов некуда девать в нищем крае?
Ради однократного проведения этапа Кубка, чтобы там таблом своим посветить