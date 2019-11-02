Порядок начисления и выплаты пенсий планируют упростить в России

Минтруда России планирует упростить процесс назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
Согласно документу, россияне смогут не предоставлять различные документы для назначения и перерасчета пенсии, если они уже есть в территориальном отделении Пенсионного фонда. Выплаты будут рассчитываться исходя из информации, которой государство уже располагает.
К примеру, сведения об инвалидности будут брать из федерального реестра инвалидов, а данные о рождении и смерти — из соответствующей описи. А если гражданину понадобится продлить вид на жительство, то информация будет браться из МВД.
"Исключена необходимость предоставления документов, выданных жилищно-эксплуатационными организациями или органами местного самоуправления, как подтверждающих различные факты в целях установления пенсии, например, факта воспитания ребенка до восьмилетнего возраста, необходимого для установления досрочной страховой пенсии по старости многодетной матери", — отметили в министерстве.
В Минтруде подчеркнули, что такая упрощенная система позволит назначить пенсию россиянам, основываясь на сведениях из государственных организаций. На основании этих сведений также будут приниматься решения о прекращении или приостановления выплат.
Комментарии
Правильно, меньше денег - проще жизнь.