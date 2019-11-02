В России предложили бесплатно выдавать лекарства по рецепту

Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Аксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров опубликовали статью, в которой предложили государству оплачивать все рецептурные лекарства, сообщает РБК.
Существующая система, по мнению экспертов, не выгодна для государства. Граждане либо не покупают дорогостоящие лекарства и попадают в более дорогие для бюджета больницы, либо покупают препараты и оказываются за чертой бедности.
Идеальный вариант, по мнению ученых, – полное субсидирование государством рецептурных лекарств (сейчас субсидируются только 20%). При этом специалисты признают, что на финансирование хотя бы 70% медикаментов потребуется 430 млрд рублей. Одним из возможных путей авторы считают включение расходов на лекарства в бюджет поликлиник, как это делается во Франции. Эта мера стимулирует врачей на рациональное применение лекарств.
Владимир Назаров уверен, что подобная поддержка от государства снизит смертность и уровень бедности, улучшит качество и доступность лечения.
Комментарии
"статью, в которой предложили государству оплачивать все рецептурные лекарства"
Ща снова вынырнет Сказочный с бородатым анекдотом, типа: "предложить-то они могут, да сделать, кто им даст?"