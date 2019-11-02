Налог на самозанятых введут по всей России

Налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минфин.
"Мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски", – сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Сейчас эксперимент проводится в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. С 1 января 2020 года он распространится на 19 субъектов. В первую очередь изменения затронут регионы-доноры и территории с городами-миллионниками.
Сейчас налог уплачивают более 240 тысяч человек.
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