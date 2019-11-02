В России начнут продавать альтернативное мясо из гороха

Растительное мясо производства компании Beyond Meat начнут продавать в России с 5 ноября, сообщает "Интерфакс".
Первыми его начнут реализовывать 29 магазинов сети "Азбука вкуса" в Москве. При этом обычное мясо из США находится под санкциями.
Упаковка с двумя котлетами для Beyond Burger общей массой 227 граммов будет стоить 750 рублей. Килограммовая упаковка обойдется дороже трех тысяч рублей. В месяц планируется продавать около тысячи упаковок.
Альтернативное мясо производится из горохового белка, воды и рапсового масла. Недавно компания стала использовать в производстве муку из сверчков, отходы от переработки какао-бобов и коноплю.
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