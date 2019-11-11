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Умная экономия на эквайринге: тот же сервис, но дешевле

, ИА "Амител"
Разбираемся, как предпринимателю уменьшить комиссию по эквайрингу

Предприниматели, подключившие эквайринг и оценившие его удобство, через какое-то время неизбежно задумываются об оптимизации своих расходов на эту услугу. Выбор первого банка-эквайера часто происходит без серьезного сравнения условий и делается в пользу одного из крупных федеральных игроков. И уже позже оказывается, что комиссия, замаскированная в многостраничном договоре, фактически может достигать 3-4% от оборота. На стадии неприятных открытий многие продавцы начинают просить покупателей рассчитываться наличными, несмотря на наличие терминала, или даже делать наценку за оплату по карте.

Однако можно решить вопрос гораздо проще. Посмотрите существующие на рынке предложения по эквайрингу и сопутствующие условия. Например, одна из самых низких на рынке ставок на эквайринг при высоком уровне сервиса – в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР). Ставка – от 1,6% по торговому и 1,9% по интернет-эквайрингу. Подключить эквайринг можно со своим терминалом либо воспользоваться бесплатным терминалом от банка.

При этом экономия на комиссии не отразится на удобстве и качестве. Кабинет эквайринга дает возможность видеть все платежи как на ладони: когда и какие суммы поступали, через какие терминалы. Изучить поступления средств можно за несколько минут, для этого не потребуется вести отдельный учет и расчеты. Это удобно для контроля и анализа финансов, а также экономит время, которое можно будет уделить другим бизнес-задачам.

Еще один полезный сервис, доступный для тех, кто подключается к эквайрингу от УБРиР: можно подключить овердрафт с кредитным лимитом до 1 млн рублей на более выгодных условиях. Проще говоря, предприниматель получает "запасной кошелек", незаменимый при временной нехватке средств на счете. Например, при больших закупках перед сезоном, когда средства еще не вернулись в оборот, но они крайне необходимы бизнесу. 

Сколько можно сэкономить с переходом на более выгодные условия по эквайрингу?

В цифрах: например, переходим с комиссии 3% на 1,6%. При безналичном обороте в пределах 300 тысяч рублей в месяц или 10 тысяч рублей в день это дает годовую экономию более чем в 50 тысяч рублей. При обороте 1 млн в месяц – уже около 170 тысяч в год.

Так, дорогой эквайринг – не повод от него отказываться вообще, но повод внимательнее изучить рынок и выбрать продукт с оптимальным соотношением цена – качество.

Узнать подробности и отправить заявку на эквайринг можно на сайте, по телефону горячей линии 8 (800) 700-59-59 и в любом офисе банка, обслуживающем юридических лиц.

УБРиР. Знаем цену деньгам.

 

ПАО КБ "УБРиР"

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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