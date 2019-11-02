Ученые впервые напечатали человеческую кожу с сосудами

Американские ученые впервые смогли напечатать человеческую кожу с кровеносными сосудами и сделать ее полноценной заменой ткани, сообщает Naked Science.
Над исследованием они работали несколько лет и ранее уже показывали, что из двух типов живых клеток человека можно сделать "биочернила" для изготовления кожи. После этого ученые смогли внедрить в нее сосуды.
Чтобы доказать работоспособность технологии, ученые сделали кожу из клеток мыши и успешно пересадили ее животному. Имплантат прижился и не вызвал отторжения, а сосуды благополучно соединились с кровеносной системой грызуна.
Такая искусственная кожа найдет применение в трансплантологии для устранения последствий ожогов и аутоиммунных болезней, при которых начинает отслаиваться кожа. Также она может помочь пациентам с повреждениями нервной системы.
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