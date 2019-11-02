Врачи выяснили, почему мужчины перестают получать удовольствие от половых актов

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского выяснили, почему российские мужчины страдают оргазмической ангедонией, сообщают "Известия".
В исследовании приняли участие 50 мужчин в возрасте от 23 до 47 лет. Выяснилось, что в 20% случаев они не могут испытывать оргазм из-за депрессии. У 26% причиной стала неврастения а у 18 процентов болезнь возникла на фоне диссоциативного расстройства.
Врачи отметили, что указанные расстройства сопровождались рядом симптомов: раздражительность, невнимательность, повышенная внушаемость, тревожность, эгоцентризм и общее снижение настроения.
Медики считают, что потеря удовольствия от оргазма не имеет физиологических причин. В 70% случаев назначенное специалистами лечение помогло пациентам избавиться от недуга.
Комментарии
подруга стрёмная вот основная причина походу
Физический труд на свежем воздухе, хлебушек серенький и вода, лет за 5-10, вылечивают от любой дури.