Барнаульские активисты обнаружили пять опасных школьных путей

Активисты ОНФ обследовали опасные пути от дома до школы, о которых сообщали горожане.
Больше всего жалоб поступило на маршрут до школы №60 на улице Советской армии. Дорога окружена гаражами, а к школьному забору примыкают заросли и свалка. По мнению активистов, здесь нужно облагородить тротуар и организовать освещение.
У школы №107 на улице Шукшина были обнаружены открытые погреба. Кроме того, дорогу детям преграждают автомобили посетителей МФЦ, находящегося рядом.
В школу №88 на Павловском тракте дети ходят через гаражи и водоотводную канаву. Кроме того, путь не достаточно освещен.
На улице Сиреневой у школы №135, по мнению активистов, нужно установить "лежачего полицейского" и дорожный знак "жилая зона".
Всего барнаульцы отметили 25 небезопасных маршрутов к школам. Обсудить эту проблему намерены в ходе круглого стола с представителями власти и правоохранительных органов 7 ноября.
Комментарии
Больше всего жалоб поступило на маршрут до школы №60 на улице Советской армии. Дорога окружена гаражами, а к школьному забору примыкают заросли и свалка.
Свалку мясной организовал.