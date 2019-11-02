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Барнаульские активисты обнаружили пять опасных школьных путей

, ИА "Амител"
Об опасных маршрутах от дома до школы сообщали горожане

Активисты ОНФ обследовали опасные пути от дома до школы, о которых сообщали горожане. 

Больше всего жалоб поступило на маршрут до школы №60 на улице Советской армии. Дорога окружена гаражами, а к школьному забору примыкают заросли и свалка. По мнению активистов, здесь нужно облагородить тротуар и организовать освещение. 

У школы №107 на улице Шукшина были обнаружены открытые погреба. Кроме того, дорогу детям преграждают автомобили посетителей МФЦ, находящегося рядом. 

В школу №88 на Павловском тракте дети ходят через гаражи и водоотводную канаву. Кроме того, путь не достаточно освещен. 

На улице Сиреневой у школы №135, по мнению активистов, нужно установить "лежачего полицейского" и дорожный знак "жилая зона".

Всего барнаульцы отметили 25 небезопасных маршрутов к школам. Обсудить эту проблему намерены в ходе круглого стола с представителями власти и правоохранительных органов 7 ноября.  

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.11.2019 16:30
ИНфа 146%

Больше всего жалоб поступило на маршрут до школы №60 на улице Советской армии. Дорога окружена гаражами, а к школьному забору примыкают заросли и свалка.

Свалку мясной организовал.

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