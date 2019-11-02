Военный спас семью с детьми из горящего дома в Бурятии

Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО) спас из горящего частного дома семью с двумя детьми в Бурятии, сообщает РИА "Новости".
Рядовой-контрактник по дороге на службу заметил густой дым, который шел из дома. В этот момент хозяева спали. Военнослужащий разбудил семью, через окно достал детей, а затем помог выбраться их родителям.
"Командованием соединения РХБ защиты ВВО подано предложение в Главное управление МЧС по Забайкальскому краю о награждении рядового Евгения Грешилова за спасение жизни людей", – говорится в сообщении пресс-службы военного округа.
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