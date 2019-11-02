Специалисты рассказали, почему нельзя отвечать "да" на звонки с незнакомых номеров

Отвечать "да" или "подтверждаю" на звонки с незнакомых номеров нельзя, цитирует экспертов "РГ".
Иногда мошенники могут звонить и задавать вам вопросы, на которые ответить можно только утвердительно. Старайтесь не давать таких ответов.
С недавнего времени банки могут оказывать услуги без присутствия клиента. Для удаленного общения используется идентификация по голосу.
"Если у злоумышленников будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз: "да", "я подтверждаю" и прочее, это может дать ему дополнительные возможности добиться своего. Оформить кредит они вряд ли смогут, но вот подтвердить перевод денежных средств у них может получиться", – отметил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский.
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