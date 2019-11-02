Психиатрические больницы в Алтайском крае планируют оптимизировать

В Барнауле планируют объединить Алтайскую краевую психиатрическую больницу №1 и психиатрическую больницу им. Эрдмана. Соответствующее постановление правительства Алтайского края опубликовано 29 октября.
В документе отмечается, что преобразования проводятся с целью оптимизации системы здравоохранения Алтайского края.
Алтайская краевая психиатрическая больница №1 расположена в селе Боровиха. Стационар рассчитан на 180 пациентов. Она была образована 25 октября 1954 года. Должность главврача занимает Наталья Аношина, сообщает "Политсибру".
Комментарии
Неплохо бы оптимизировать.В конце концов месные либерасты тоже люди.
Очередной приступ оптиминоза у оптимизаторов. Зачем же они кусают руку, которая может им помочь?