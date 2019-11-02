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Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания на шоу "Голос"

, ИА "Амител"
Никто из членов жюри не повернулся

Белорусский певец Руслан Алехно, который выступал на конкурсе Евровидение в 2008 году, не прошел слепые прослушивания на шоу "Голос", сообщают "РИА Новости".

Он исполнил композицию Раймонда Паулса на стихи Андрея Вознесенского "Подберу музыку".

Первым его выступление прокомментировала Полина Гагарина. Она рассказала, что давно занет певца и удивилась тому, что его не узнала. Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Константин Меладзе объяснили свой отказ тем, что им не хватило оригинальности в исполнении. 

За кулисами Алехно признался, что не зря пришел на проект. Это было необходимо, чтобы "не жалеть в 60 лет, что не пошел на проект".

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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