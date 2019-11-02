Суббота, 2 Ноябрь, 22:02

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,03
€ 71,48
Обь
108см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Новости

Минздрав определил суточную норму потребления соли

, ИА "Амител"
Показатели привели в соответствие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Минздрав внес изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив норму потребления соли, сообщают "РИА Новости".

Замглавы ведомства Олег Салагай пояснил, что теперь нормы соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: не более пяти граммов в сутки. При этом, важно употреблять йодированную соль. Это важно для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода в организме. 

Отмечается, что многие россияне употребляют соли в полтора-два раза выше указанной нормы, что приводит к повышению артериального давления, а в последствии к инфарктам и инсультам. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
21:30
Несколько домов в Барнауле остались без воды из-за аварии 0
20:30
Минздрав определил суточную норму потребления соли 0
19:47
Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания на шоу "Голос" 0
19:22
Психиатрические больницы в Алтайском крае планируют оптимизировать 7
18:56
Метеоролог рассказал, когда в России начнется настоящая зима 0
18:18
Специалисты объяснили, почему нельзя отвечать "да" на звонки с незнакомых номеров 1
17:48
Военный спас семью с детьми из горящего дома в Бурятии 0
17:08
"Росконтроль установил", что почти вся российская тушенка не соответствует стандартам 10
16:46
Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате ДТП в Волчихе 1
16:11
Барнаульские активисты обнаружили пять опасных школьных путей 4
15:45
Отель Radisson в сквере на Сахарова в Барнауле строить не будут 16
15:16
Врачи выяснили, почему мужчины перестают получать удовольствие от половых актов 10
14:45
Ученые впервые напечатали человеческую кожу с сосудами 0
14:17
В России начнут продавать альтернативное мясо из гороха 5
13:43
Налог на самозанятых введут по всей России 0
13:11
В России предложили бесплатно выдавать лекарства по рецепту 3
12:47
Порядок начисления и выплаты пенсий планируют упростить в России 15
12:15
Самый дорогой коттедж в Барнауле продают за 77 млн рублей. В нем восемь туалетов 7
11:57
Расстрелявшего сослуживцев срочника отправили в караул, нарушив приказ Шойгу 29
11:35
На гребном канале в Барнауле завершили первый этап работ 12
10:54
В Рубцовске многодетная семья опасается за свои жизни из-за притона по соседству 7
10:35
Новые качества мужчин, появившиеся у них в XXI веке, назвали эксперты 4
09:44
Алтайская ГИБДД просит водителей и пешеходов быть осторожными 9
09:32
Диетолог рассказала, как прийти в форму после праздников 2
08:44
На алтайской трассе произошло крупное ДТП с участием большого числа автомобилей 2
08:27
Бывший палач "Бутырки" рассказал о своих чувствах при исполнении приговоров 4
07:43
"Бессмертные пони": жители у Томенко в Instagram оценили новый график работы поликлиник 20
07:39
Российские водители рассказали, что их больше всего раздражает 13
07:12
Похолодание пришло в Алтайский край после "третьего бабьего лета" 0
07:02
Пять признаков рака груди. Кому грозит и как избежать 0
06:51
Самоходные тракторы, роботы и дроны: цифровизацию агросферы обсудили в Барнауле 8
06:32
Мужчины высшей пробы: секс-символы всех времен и народов 16
06:09
Алтайские лесники получили новую технику для тушения пожаров и уходом за посадками 1
05:03
Димитриевская родительская суббота 2019: что можно и нельзя делать в этот день 0
23:58
СК начал проверку после экстренной посадки SSJ100 в Тюмени 34
22:09
Охрану детских садов предложили передать Росгвардии 13
21:56
SSJ100 из-за отказа двигателя готовится к экстренной посадке в Тюмени 6
20:49
Охранника, пустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре, арестовали 0
20:12
Сельского полицейского в Красноярском крае подозревают в изнасиловании 1
19:49
Надгробие с фотографией актрисы Кристины Асмус появилось на выставке в Москве 0
19:01
Ремонт дороги в алтайском селе, где ранее асфальтировали лужи, сделали заново 1
18:25
Барнаульские архитекторы выступили против строительства отеля в центре города 3
18:19
Сезон охоты на пушных зверей начался в Алтайском крае 0
17:41
Доктор Мясников рассказал о том, какую рыбу стоит покупать и как ее готовить 8
17:21
Пенсионерка с кухонным ножом напала на врача в Красноярском крае 1
17:15
Что делать, если отказали в выдаче кредита, и как поможет в этом кредитный брокер 5
17:01
В Алтайском крае завершился слет "Волонтеров Победы" со всей Сибири 0
16:48
Российские ученые создали упругий бетон. Он гнется от ударов 8
16:38
Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала 2
16:20
Минздрав объяснил, почему детским офтальмологом в Барнауле работает афганец 12

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.