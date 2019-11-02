Минздрав определил суточную норму потребления соли

Минздрав внес изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив норму потребления соли, сообщают "РИА Новости".
Замглавы ведомства Олег Салагай пояснил, что теперь нормы соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: не более пяти граммов в сутки. При этом, важно употреблять йодированную соль. Это важно для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода в организме.
Отмечается, что многие россияне употребляют соли в полтора-два раза выше указанной нормы, что приводит к повышению артериального давления, а в последствии к инфарктам и инсультам.
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