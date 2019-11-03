Глава центра "Э" по Ингушетии погиб при стрельбе в Москве

В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, передает ТАСС.
Стрельба произошла в субботу, 2 ноября, в столичном районе Тропарево-Никулино около дома № 2 по улице Академика Анохина. По данным РЕН ТВ, вместе с Эльджаркиевым находился его брат, который тоже погиб — известный нейрохирург Ахмед Эльджаркиев. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил в них около 10 раз, произведя контрольные выстрелы в головы.
На высокопоставленного силовика уже покушались — так в январе этого года на него было совершено нападение возле аэропорта Магаса. Преступники расстреляли его машину, но мужчина не пострадал.
У полицейского остались трое детей. "Личный состав МВД по Республике Ингушетия вместе с родными и близкими Ибрагима Эльджаркиева скорбит о его трагической безвременной смерти, разделяет боль потери", — отметили в МВД.
Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью. СК РФ возбудил уголовное дело.
В Москве ввели специальный план для поимки подозреваемого. Между тем, по некоторым данным, он уже покинул столицу. Как сообщает Mash, произошло это из-за того, что полицейские перепутали автомобиль, на котором уехал убийца, с другой машиной. После получения объяснений от владельца авто BMW X7 выяснилось, что правоохранители ошиблись.
36-летний Ибрагим Эльджаркиев начал службу в 2004 году в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника группы оперативной службы. В 2016 году он перешел на службу в органы внутренних дел, в 2018 году возглавил Центр противодействия экстремизму. Под его руководством выявили четыре экстремистские группы. За свои заслуги был награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка", также ему досрочно присвоили звание подполковник полиции.
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