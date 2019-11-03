Подростки в Забайкалье изнасиловали женщину и убили ее сожителя

Трех несовершеннолетних жителей Забайкальского края обвиняют в изнасиловании и причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, сообщает "РБК".
Следователи предполагают, что в ночь на 27 октября трое подростков в возрасте от 15 до 16 лет ворвалась в частный дом в одном из сел Кыринского района, где они совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины. Там же они избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Личности преступников были установлены в тот же день. Двое взяты под стражу.
СК назначил ряд экспертиз. Кроме того, у правоохранителей имеется информация о том, что два из трех членов группы ранее уже привлекались к ответственности.
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