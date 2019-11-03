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"Спасите Каракольские озера!": общество против строительства многомиллионной дороги

, ИА "Амител"
На данный момент петицию подписали около 500 человек
Фото: Nat-geo

Фото: Nat-geo

Петиция против строительства многомиллионной дороги на Каракольские озера появилась на сайте change.org

Обращение адресовано главе Республики Алтай Олегу Хорохордину, Миприроды региона, Всемирному фонду WWF и лично Владимиру Путину. 

Автор петиции призывает неравнодушных остановить строительство дороги к озерам, ради сохранения природной достопримечательности. Сейчас путь до Каракольских озер можно пройти только на подготовленной технике и для многих туристов дорога — это отдельный аттракцион. Кроме того, многие считают, что новая дорога увеличит поток туристов, которые испортят внешний облик озер. 

"В 1978 году решением сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов Каракольским озёрам был присвоен статус Памятника Природы Горно-Алтайской автономной области. Статус Памятника Природы впоследствии был подтверждён Постановлением Правительства Республики Алтай от 16.02.1996. Режим посещения озёр - заповедно-рекреационный", — уточняется в петиции.

Напомним, что ранее появилась информация, что к Каракольским озерам будет построена 47 километровая двухполосная дорога. 5 миллиардов рублей на ее строительство будут выделены из регионального и федерального бюджетов.  

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.11.2019 12:21
гость

Боьшинстов из 500 человек это местные предприниматели, у которых есть свой бизнес на поездках к озерам на своей технике. А давайте опять разрушим дорогу на Телецкое озеро? Перекопаем Чуйский тракт? Чтоб все по страинке - на лошадях.

3.11.2019 12:22
- гость -

Обязать каждый экипаж подготовленной машины каждый рейс забирать с собой 1-2 мешка гравия и высыпать на самые проблемные места. С гравием и фасовкой власти республики пусть помогут.
Всё. Не станет выбоин с колеей метровой глубины.
Сами зарабатывающие на туристах извозчики, своими силами, отремонтируют дорогу.
Несколько увеличится турпоток, что интересно руководителям республики.

Те кто не в курсе, посмотрите на ютюбе дорогу к Караколам, погуглите картинки.

3.11.2019 12:33
12:21

А как Вы относитесь к строительству на пл.Сахарова гостиницы для небожытелей: как Томенко до,или как Томенко после кипиша? Или по страинке-как скажут?

3.11.2019 13:06
- гость -

Дорога нужна. И хозяин озера нужен

3.11.2019 13:12
- гость -

Кого нужно спасать? Дорога там уже есть, только очень плохая.

3.11.2019 13:15
- гость -

Надо строить. Лотков там понаделать из гогна и палок. По всему берегу. Камузами и бубнами торговать. А мы, туристы, обязательство на себя возьмем- ударными темпами зас...рать то, что местные предприниматели зас...рать не успеют.

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