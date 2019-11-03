В Барнауле открылся сезон массового катания на коньках

Все желающие могут покататься на коньках на малом ледовом поле "Карандин-Арены". Расписание публикуется на сайте хоккейного клуба "Динамо".
Для детей до 12 лет и студентов входной билет обойдется в 150 рублей, а для взрослых — 250 рублей. Приходить можно как со своими коньками, так и взять их в прокат. Эта услуга обойдется посетителям в 100 рублей.
Для массового катания в спорткомплексе отведено специальное время. Связано это с тем, что загруженность льда для посетителей очень высока.
Еженедельное расписание можно увидеть на сайте. Дополнительная информация по телефону 25-36-83.
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