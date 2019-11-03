С начала года в Алтайском крае жилье получили 66 ветеранов ВОВ

С начала 2019 года 66 ветеранов Великой Отечественной Войны в Алтайском крае были обеспечены жильем общей стоимостью 81,7 миллиона рублей, сообщает администрация региона.
Общая площадь предоставленных пенсионерам помещений составила 2579,7 квадратных метров.
В Минсоцзащиты рассказали, что в 2019 году на обеспечение ветеранов жильем из Федерального бюджета выделено 88,8 миллионов рублей. Нову жилплощадь должны получить 71 человек.
"Всего в крае за счет средств федерального бюджета в рамках Указа Президента Российской Федерации жилищные условия улучшили 8222 ветерана Великой Отечественной войны", — уточняет официальный сайт Алтайского края.
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