Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", как аномальное тепло в ноябре может отразиться на самочувствии жителей России.
По словам Лившина, изменение погоды несет перемену атмосферного давления, которое влияет на организм. В первую очередь идет реакция со стороны сосудов, меняется кровоток и артериальное давление, у человека начинается общее недомогание.
"Дальше, в зависимости от уже имеющихся заболеваний и иммунитета, реакция на изменение давления может проявляться в виде головных болей, неприятных ощущений в области грудной клетки, тяжести в ногах, слабости, могут произойти небольшие изменения в зрении", – подчеркнул медик.
В группе риска находятся пожилые, а также те, у кого есть хронические заболевания. "И те, у кого уже есть артериальная гипертензия, кто ведет малоактивный образ жизни, у кого проблемы с психосоматикой, "вегетатики", диабетики. Они первыми почувствуют ухудшение состояния", – отметил Лившин.
Также эксперт дал рекомендации, как можно себя обезопасить: "Больше двигаться, правильно питаться, заниматься спортом, высыпаться, избегать длительных статических нагрузок, то есть не сидеть долго на одном месте, делать легкую гимнастику, пить воду. Последнее – очень распространенная сегодня проблема, которую никто не хочет замечать. Организму недостает жидкости, что провоцирует различные проблемы в организме. Стрессовые факторы тоже следует минимизировать. Если ритм жизни нервный, загруженный, есть проекты, которые срочно доделать, дедлайны, то в это время года, когда температура стремится к нулю, постоянные перепады давления, следует хотя бы попытаться исключить переработки, нормировать свой рабочий день, делать перерывы. Нельзя постоянно сидеть в напряжении".
Лившин отметил, что можно использовать лекарства, настойки, БАДы и тонизирующие препараты, но лучше все-таки пересмотреть образ жизни.
Напомним, в этом году в Алтайском крае аномально теплая осень, которая подарила жителям региона "три бабьих лета". Ранее сообщалось, что погода на Алтае побила рекорд, который держался почти 90 лет.
Комментарии
А нам что от того, что в Москве аномально тепло?
лол
Барнаул:
Норма среднемесячной температуры октября: 3.8°.
Фактическая температура месяца по данным наблюдений: 5.5°.
Отклонение от нормы: +1.7°.
Отклонение - тьфу. Когда морозы по 30-40 градусов давили по 2 недели, отклонение от нормы было -10 градусов.
Фраза амика "Ранее сообщалось, что погода на Алтае побила рекорд, который держался почти 90 лет." не соответствует действительности. Побит рекорд отдельных дней на отдельных местностях. Это не сенсация. Такое часто бывает.
Никогда не было и вот опять...))) а когда два года назад снег лёг только в середине декабря и дождь шел в первой декаде - это тоже 90 лет назад было?