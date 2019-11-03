Владимир Путин наградил нескольких жителей Алтайского края

Несколько жителей Алтайского края отмечены высокими государственными наградами за высокие профессиональные заслуги и многолетнюю добросовестную работу, сообщает "Катунь 24". Соответствующие постановления подписал президент России Владимир Путин.
За заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи благодарность президента России объявлена председателю Алтайской краевой общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Светлане Ярыгиной.
Пяти алтайским аграриям присвоено почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации".
В их числе главный инженер акционерного общества "Кипринское" Юрий Гладких, механизатор крестьянского хозяйства "Партнер" Петр Глиос, механизатор крестьянского хозяйства Александра Гукова Александр Затынайченко, механизатор крестьянского (фермерского) хозяйства Владимира Григоренко Андрей Найбергер и рабочий агрофирмы "Урожай" Александр Цапенко.
Напомним, в 2018 году почетной грамоты президента РФ удостоился руководитель сельхозпредприятия из Алтайского края Владимир Никифоров, который руководит "АКХ "Ануйское" Петропавловского района.
Краевая общественная организация "Жители блокадного Ленинграда" создана 21 сентября 2007 года. Данная общественная организация создана с целью: объединения и полного учета всех граждан, находившихся в период блокады в осажденном Ленинграде, проживающих на территории Алтайского края; оказания социальной, правовой, материальной, моральной и других видов помощи блокадникам, особенно одиноким и больным; патриотического воспитания подрастающего поколения на традициях, лежащих в основе героического подвига, совершенного ленинградцами в годы блокады; сотрудничества с ветеранскими и другими общественными организациями, пропаганды идей патриотизма.
Комментарии
Удачи вам трудяги!
яа, яа, зер гут, арбайтэн, арбайтэн.