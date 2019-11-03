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В Барнауле простились со Святославом Григорьевым, вице-губернатором времен Евдокимова

, ИА "Амител"
Григорьев в течение года курировал образование, соцзащиту и здравоохранение, но был вынужден покинуть пост
Святослав Иванович ушел из жизни 30 октября 2019 года / Фото: facebook.com/z.bondarev

Святослав Иванович ушел из жизни 30 октября 2019 года / Фото: facebook.com/z.bondarev

В пятницу, 1 ноября, в Барнауле состоялось прощание со Святославом Григорьевым, который был одним из основателей факультета социологии АлтГУ, а в 2004-2005 годах занимал должность замгубернатора Алтайского края по социальным вопросам, пишет "Политсибру".

Святослав Иванович ушел из жизни 30 октября 2019 года. В своей профессиональной деятельности он был заметным организатором социологической науки в Алтайском крае, известным ученым за пределами региона и первым доктором социологических наук на Алтае. В 2003 году получил престижную в мире социологии премию.

А вот в политике Григорьев пробыл недолго. В 2003 году стал членом "Единой России". 18 мая 2004 года губернатор региона Михаил Евдокимов назначил его замглавы администрации края. Он курировал образование, здравоохранение, фармацевтическую деятельность, социальную защиту населения, культуру, физическую культуру, спорт и проблемы молодежи.

Команду Евдокимова Григорьев покинул в июне 2005 года, за два месяца до гибели губернатора. Считается, что Святослав Иванович не принадлежал ни к одной из группировок, окружающих Михаила Евдокимова. На время работы Григорьева в администрации пришлись подготовка и проведение монетизации социальных льгот.

"Мой уход из администрации края связан с несколькими поводами: прежде всего, с разногласиями по вопросу выстраивания социальной политики и организации управления социальной сферой. Мои предложения по вопросу модернизации социальной сферы в новых условиях не были приняты. Поэтому я без особых конфликтных ситуаций принял решение об отставке. Конкретным поводом для написания заявления об увольнении по собственному желанию стало формирование новой модели управления края, а также ликвидация управления администрации края по координации отраслей социальной сферы", – объяснил Григорьев уход.

Напомним, одной из своих задач Григорьев ставил проведение ревизии всех тарифов на жилищно-коммунальные услуги для их снижения, а также жесткий контроль за ценами на ЖКУ и энерготарифы. Помимо того, он предлагал изменить подходы к проблеме трудоустройства женщин. По его словам, опыт многих стран показал, что социальная политика эффективна там, где женщин не нагружают работой, а поднимают статус матери.

После ухода с поста вице-губернатора Святослав Иванович отметил, что этот год для него был очень тяжелым и трудным, но и поучительным.

В 2010 году были опубликованы воспоминания Григорьева, а именно беседа с Михаилом Евдокимовым, в ходе которой обсуждался один весьма интересный проект, однако ему так и не суждено было осуществиться. Причину Григорьев объяснил следующими словами: "Заявка на проект не была отправлена в Москву. После кадрового кризиса в учреждениях социальной сферы края я вынужден был за месяц до гибели Евдокимова уйти в отставку. Предварительное согласование данного вопроса было заблокировано не только в Москве, но и на Алтае, в администрации края. Аналогом этого проекта стали позднее программы "Бирюзовая Катунь" и "Среднее Приобье".

Святослав Григорьев родился 24 октября 1948 года в селе Серп и Молот Заринского района Алтайского края, декан социологического факультета Алтайского государственного университета (АГУ). Окончил историко-филологический факультет Барнаульского государственного педагогического института в 1972 году, аспирантуру философского факультета МГУ в 1979 году, доктор социологических наук, профессор. Работал комиссаром Алтайского краевого студенческого строительного отряда, инструктором Центрального штаба студенческих стройотрядов при ЦК ВЛКСМ, преподавателем, заведующим кафедрой, заведующим лабораторией социологии АГУ, директором Комплекса "Социология, психология и социальная работа" АГУ. Член-корреспондент Российской академии образования, академик МАИ, АСН, АГН, Петровской академии наук и искусств, член Нью-Йоркской академии наук, научный руководитель Алтайского регионального научного центра СО РАО. Председатель Правления Славянского общества Алтайского края. Вице-президент Ассоциации социальных педагогов и социальных работников России. Автор ряда монографий по проблемам социального развития современного общества, учебников и учебных пособий по социологии, психологии, социальной работе.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.11.2019 15:02
- гость -

одной из своих задач Григорьев ставил проведение ревизии всех тарифов на жилищно-коммунальные услуги для их снижения, а также жесткий контроль за ценами на ЖКУ и энерготарифы

Правильно делал.

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