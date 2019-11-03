Ковалев проиграл нокаутом Альваресу и не смог защитить титул чемпиона мира WBO

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, сообщает РИА "Новости".
Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, завершился победой Альвареса нокаутом в 11-м раунде. Мексиканский боксер стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. На его счету в настоящий момент титулы WBA (Super) и WBC в среднем весе, звание регулярного чемпиона WBA во втором среднем весе и титул WBO в полутяжелом весе.
Для 36-летнего Ковалева это четвертое поражение в карьере при 34 победах (29 – нокаутом) и одной ничьей. В активе 29-летнего Альвареса 53 победы (36 – нокаутом), одно поражение и две ничьи.
Гарантированный гонорар Альвареса за бой составит 35 млн долларов, Ковалева – три миллиона.
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