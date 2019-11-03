Новосибирский фотограф сделал на Алтае фото редких птиц

Редкие и красивые птицы в объективе новосибирского фотографа / Фото: Денис Жбир
Новосибирский фотограф Денис Жбир путешествует по Сибири в поисках редких птиц, пишет Sibnet.ru. В его Instagram вы можете ознакомиться с фотоколлекцией, в которой более трех сотен снимков разных экземпляров — от всем известных до занесенных в Красную книгу. А на странице фотографа во "ВКонтакте" можно даже послушать голоса разных птиц.
Есть в коллекции Жбира и снимки, сделанные на Алтае. Так, в Республике Алтай фотографу повстречалась красноспинная горихвостка. В места гнездования прибывает в начале марта — начале апреля поодиночке или небольшими группами, образование пар заканчивается к середине апреля.
Камышница обычно ведет скрытный образ жизни. Эту птицу, несмотря на большую распространенность, бывает трудно увидеть в дикой природе. Ее удалось сфотографировать в селе Заковряшине Алтайского края.
Усатая синица занесена в Красную книгу Алтайского края. Чаще всего, чтобы сделать снимок этой синицы, фотограф включает аудиозапись их пения и пицы прилетают. "Кто-то из любопытства, кто-то территорию защитить, если самки, то к самцу летят, особенно весной", — рассказал Жбир.
Степная пустельга находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу России. Снимок сделан в Республике Алтай. Название пустельга происходит от слова "пустой" в значении "ничтожный", "неинтересный". Такое имя птица получила из-за непригодности для соколиной охоты, так как питается в основном мышами и полевками.
Варакушка сфотографирована в Алтайском крае. Ее также пришлось приманивать с помощью записанного пения птицы.
Как отмечает издание, увлечение новосибирского фотографа уже переросло в бизнес, теперь он организовывает птице-туры для любителей понаблюдать за редкими пернатыми.
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