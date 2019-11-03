На смартфонах Apple появилась алтайская клавиатура

На устройствах Apple с оперативной системой iOS появилась алтайская клавиатура, рассказал в своем Instagram губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин.
"Добрый день, дорогие земляки! Сӱрлӱ кӱнле, кару јерлештер! Эту фразу я написал с помощью нашего нового приложения "Алтай танык". Клавиатура готова к открытому тестированию", — написал Хорохордин.
Теперь пользователи смартфонов с операционной системой iOS могут полноценно писать сообщения на алтайском языке. "Алтай танык" можно установить в AppStore. Пока это тестовая версия, поэтому предварительно на устройство необходимо скачать приложение TestFlight.
"Давайте тестировать! Вместе мы сделаем эту разработку лучше!" — призвал всех Хорохордин.
Напомним, в июле Хорохордин дал поручение разработать клавиатуру. Губернатор опросил в соцсетях жителей региона по данному вопросу и большинство выступило за инициативу.
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