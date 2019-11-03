Барнаульцы возмущены исчезновением лавочек с проспектов и улиц города

Скамейки погрузили в кузов и отправили на хранение / Фото: vk.com/barneos22
В интернет-сообществе "Барнаул 22" жители краевой столицы обсуждают массовый вывоз лавочек и скамеек с улиц города перед приходом зимы.
В администрации города пояснили, что это делается для того, чтобы коммунальным службам было удобно зимой чистить тротуары от снега. Между тем, такой расклад некоторых барнаульцев не устроил.
"А народ в спячку уходит? Присесть посмотреть на снежинки не для крепостных?" — спрашивает Василий.
"Соглашусь с тобой. Иногда хотелось бы присесть. Тем более у нас, слава Богу, пока еще не всю зиму -30 градусов. А про холод пишут люди, которые, скорее всего, круглый год ходят в коротких лосинах и носочках", — поддержал Василия Константин. Для убедительности Виктория привела пример, от которого не отвертишься: "Возле диагностического центра никогда скамейки не убирают, и ничего — никто в -30 градусов не примерз и чисто вокруг".
"А где зимой сидеть на аллее?" — интересуется Елена. Ей предложили посидеть "на кортах", "в сугробе", "в кафе", "в машине". Или же слепить лавочку из снега и посидеть, если так уж хочется.
Барнаулец по имени Дмитрий и вовсе увидел в этом заговор. "Зачем их увозят? Правильно говорят комментариях "где зимой присесть". Время прогулок и отдыха не заканчивается осенне-весенним периодом. Что делают городские службы, непонятно. Либо скрывается подвох. Отчитались, что все красиво а на следующий год эти же лавочки появятся в другом месте для отчета", — предполагает он.
Впрочем, судя по разговорам жителей города, в Барнауле и правда все работает согласно наблюдению Михаила Ломоносова: "Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно".
"А у нас на Шумакова, 17А наоборот только установили лавочки", — рассказал Игорь. "Значит, у вас не будет зимы", — в шутку посочувствовала ему Юлия. Тут же среди барнаульцев оформилась новая примета: "Если лавочки исчезают в городе — к зиме и снегу".
Комментарии
Посидеть на скамеечке зимой и осенью, прямая дорога к простатиту.
А че? Будут чистить?
3.11.2019 17:26 - гость -
Штаны надень и защищенный секс тебе в помощь. А вообще правильно делают: сейчас вывезут, весной вернуть забудут. Летом они "потеряются", осенью выделят деньги на их приобретение, а зимой эти деньги "освоят". На это и расчет.
В нормальных городах не убирают, это наш колхоз завсегда свою убогость пкоазывает
Все для удобства коммунальных служб, транспорта только опять не для людей пешеходов, а ещё можно лавки убрать с центральной части аллеи и на зиму сделать ещё одну полосу для автомобилей, что зря место будет пропадать....
Семечку и пиво можно и без скамеек