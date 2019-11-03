Воскресенье, 3 Ноябрь, 18:22

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,03
€ 71,48
Обь
108см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Новости

Барнаульцы возмущены исчезновением лавочек с проспектов и улиц города

, ИА "Амител"
Нет лавочек? Тогда придется слепить из снега!

Скамейки погрузили в кузов и отправили на хранение / Фото: vk.com/barneos22

В интернет-сообществе "Барнаул 22" жители краевой столицы обсуждают массовый вывоз лавочек и скамеек с улиц города перед приходом зимы. 

В администрации города пояснили, что это делается для того, чтобы коммунальным службам было удобно зимой чистить тротуары от снега. Между тем, такой расклад некоторых барнаульцев не устроил.

"А народ в спячку уходит? Присесть посмотреть на снежинки не для крепостных?" — спрашивает Василий.

"Соглашусь с тобой. Иногда хотелось бы присесть. Тем более у нас, слава Богу, пока еще не всю зиму -30 градусов. А про холод пишут люди, которые, скорее всего, круглый год ходят в коротких лосинах и носочках", — поддержал Василия Константин. Для убедительности Виктория привела пример, от которого не отвертишься: "Возле диагностического центра никогда скамейки не убирают, и ничего — никто в -30 градусов не примерз и чисто вокруг".

"А где зимой сидеть на аллее?" — интересуется Елена. Ей предложили посидеть "на кортах", "в сугробе", "в кафе", "в машине". Или же слепить лавочку из снега и посидеть, если так уж хочется.

Барнаулец по имени Дмитрий и вовсе увидел в этом заговор. "Зачем их увозят? Правильно говорят комментариях "где зимой присесть". Время прогулок и отдыха не заканчивается осенне-весенним периодом. Что делают городские службы, непонятно. Либо скрывается подвох. Отчитались, что все красиво а на следующий год эти же лавочки появятся в другом месте для отчета", — предполагает он.

Впрочем, судя по разговорам жителей города, в Барнауле и правда все работает согласно наблюдению Михаила Ломоносова: "Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно".

"А у нас на Шумакова, 17А наоборот только установили лавочки", — рассказал Игорь. "Значит, у вас не будет зимы", — в шутку посочувствовала ему Юлия. Тут же среди барнаульцев оформилась новая примета: "Если лавочки исчезают в городе — к зиме и снегу".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.11.2019 17:26
- гость -

Посидеть на скамеечке зимой и осенью, прямая дорога к простатиту.

3.11.2019 17:55
Пионер

А че? Будут чистить?

3.11.2019 17:59
- гость -

3.11.2019 17:26 - гость -
Штаны надень и защищенный секс тебе в помощь. А вообще правильно делают: сейчас вывезут, весной вернуть забудут. Летом они "потеряются", осенью выделят деньги на их приобретение, а зимой эти деньги "освоят". На это и расчет.

3.11.2019 18:02
- гость -

В нормальных городах не убирают, это наш колхоз завсегда свою убогость пкоазывает

3.11.2019 18:16
Гость

Все для удобства коммунальных служб, транспорта только опять не для людей пешеходов, а ещё можно лавки убрать с центральной части аллеи и на зиму сделать ещё одну полосу для автомобилей, что зря место будет пропадать....

3.11.2019 18:17
- гость -

Семечку и пиво можно и без скамеек

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
18:09
Три человека пострадали в массовом ДТП в Новоалтайске с участием шести машин 1
17:43
Почти миллион тонн грузов перевезли по рекам Алтайского края в 2019 году 0
17:26
Житель Барнаула требует запретить оскорбляющие христиан ботинки 7
16:59
Барнаульцы возмущены исчезновением лавочек с проспектов и улиц города 6
16:27
На смартфонах Apple появилась алтайская клавиатура 0
15:46
Новосибирский фотограф сделал на Алтае фото редких птиц 0
15:03
Ковалев проиграл нокаутом Альваресу и не смог защитить титул чемпиона мира WBO 1
14:49
В Барнауле простились со Святославом Григорьевым, вице-губернатором времен Евдокимова 2
14:01
Владимир Путин наградил нескольких жителей Алтайского края 2
13:41
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре 4
13:11
С начала года в Алтайском крае жилье получили 66 ветеранов ВОВ 2
12:49
В Барнауле открылся сезон массового катания на коньках 1
12:08
"Спасите Каракольские озера!": общество против строительства многомиллионной дороги 17
11:53
Задержанный за взятки полковник ФСБ Черкалин готов вернуть более 6 млрд рублей 15
11:12
Помирать, так с музыкой. Россияне выбрали треки для своих похорон 7
10:43
Пьяного мужчину сбили на дороге в центре Барнаула 7
10:00
Подростки в Забайкалье изнасиловали женщину и убили ее сожителя 1
09:40
Иномарка вылетела на тротуар в Барнауле 3
08:50
Рубцовчане недовольны результатами работы по благоустройству дворов 3
08:30
Врачи рекомендуют молодежи использовать гаджеты не больше трех часов в день 0
07:50
Бульвар Вали Максимовой обновили в Бийске 0
07:30
Конор Макгрегор избил мужчину за отказ выпить его виски 1
07:12
День народного единства 2019: что за праздник мы отмечаем 4 ноября в России? 45
06:59
Глава центра "Э" по Ингушетии погиб при стрельбе в Москве 3
06:32
Странные и смешные фотографии людей из спортзалов 5
06:02
Минусовая температура ожидается в Алтайском крае в первое воскресенье ноября 0
23:30
Извержение вулкана произошло на острове в Японии 0
22:20
В Барнауле проводятся рейды против несанкционированной парковки на Георгия Исакова 52
21:30
Несколько домов в Барнауле остались без воды из-за аварии 0
20:30
Минздрав определил суточную норму потребления соли 3
19:47
Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания на шоу "Голос" 0
19:22
Психиатрические больницы в Алтайском крае планируют оптимизировать 14
18:56
Метеоролог рассказал, когда в России начнется настоящая зима 0
18:18
Специалисты объяснили, почему нельзя отвечать "да" на звонки с незнакомых номеров 9
17:48
Военный спас семью с детьми из горящего дома в Бурятии 0
17:08
"Росконтроль установил", что почти вся российская тушенка не соответствует стандартам 15
16:46
Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате ДТП в Волчихе 1
16:11
Барнаульские активисты обнаружили пять опасных школьных путей 6
15:45
Отель Radisson в сквере на Сахарова в Барнауле строить не будут 21
15:16
Врачи выяснили, почему мужчины перестают получать удовольствие от половых актов 12
14:45
Ученые впервые напечатали человеческую кожу с сосудами 0
14:17
В России начнут продавать альтернативное мясо из гороха 6
13:43
Налог на самозанятых введут по всей России 1
13:11
В России предложили бесплатно выдавать лекарства по рецепту 3
12:47
Порядок начисления и выплаты пенсий планируют упростить в России 17
12:15
Самый дорогой коттедж в Барнауле продают за 77 млн рублей. В нем восемь туалетов 8
11:57
Расстрелявшего сослуживцев срочника отправили в караул, нарушив приказ Шойгу 30
11:35
На гребном канале в Барнауле завершили первый этап работ 13
10:54
В Рубцовске многодетная семья опасается за свои жизни из-за притона по соседству 8
10:35
Новые качества мужчин, появившиеся у них в XXI веке, назвали эксперты 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.