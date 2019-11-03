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Пассажиры автобуса избили шутника, кинувшего со словами "Аллаху Акбар" черный пакет

, ИА "Амител"
После самосуда избитый молодой человек в полицию обращаться не захотел

В Ростове-на-Дону молодого человека избили после неудачной шутки, сообщается в паблике "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону".

Пассажирам автобуса было не смешно, когда юноша кинул в закрывающиеся двери черный пакет со словам "Аллаху Акбар". "Люди вышли, начали закрываться двери, и в этот момент какой-то мужик кидает в салон автобуса № 18 пакет с коробкой. Кто-то кричит: "Бомба". Почти все пассажиры выбегают. Я выбежала в числе последних", — рассказала очевидица.

"Террориста" поймали сразу и, как говорится, надавали ему по шее. Кстати, в пакете оказалась плитка.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили порталу 161.ru, что заявления ни от избитого мужчины, ни от пассажиров не поступало. Причем инцидент случился еще в понедельник, 28 октября. Видео опубликовали в Сети 2 ноября.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.11.2019 18:55
- гость -

Видео очень хорошее. К счастью за время гнилых и ссыкливых 2000х тысячных не все стали адекватными, уравновешенными и цивилизованными. Остались нормальные люди.

3.11.2019 19:01
Иван

Очередной самосуд?

3.11.2019 19:26
- гость -

Да уж, толпа есть толпа, что скажешь, есть же более гуманные способы....давайте все теперь в зверей превращаться и бойни устраивать.

3.11.2019 19:28
Пионер

К сожалению, не видно избиения. А для подобного рода пранкеров это должно быть вполне официальное наказание.

3.11.2019 19:56
- гость -

На кой автовоспроизведение то ставить? Редакторы?

3.11.2019 20:04
месный

зашибись пошутил,чё

3.11.2019 20:23
- гость -

Мало били-не видно крови. Зато в следующий раз подумает как шутить надо. А вызвали полицию, так погрозили бы пальчиком, дали штраф 500 рублей и отпустили бы дальше развлекаться.

3.11.2019 20:25
Чучмек

Вместо лайков вполне заслуженно получил пинков. В следующий раз задумается, если, конечно, имеется чем думать...

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