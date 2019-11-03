Пассажиры автобуса избили шутника, кинувшего со словами "Аллаху Акбар" черный пакет

В Ростове-на-Дону молодого человека избили после неудачной шутки, сообщается в паблике "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону".
Пассажирам автобуса было не смешно, когда юноша кинул в закрывающиеся двери черный пакет со словам "Аллаху Акбар". "Люди вышли, начали закрываться двери, и в этот момент какой-то мужик кидает в салон автобуса № 18 пакет с коробкой. Кто-то кричит: "Бомба". Почти все пассажиры выбегают. Я выбежала в числе последних", — рассказала очевидица.
"Террориста" поймали сразу и, как говорится, надавали ему по шее. Кстати, в пакете оказалась плитка.
В ГУ МВД по Ростовской области сообщили порталу 161.ru, что заявления ни от избитого мужчины, ни от пассажиров не поступало. Причем инцидент случился еще в понедельник, 28 октября. Видео опубликовали в Сети 2 ноября.
Комментарии
Видео очень хорошее. К счастью за время гнилых и ссыкливых 2000х тысячных не все стали адекватными, уравновешенными и цивилизованными. Остались нормальные люди.
Очередной самосуд?
Да уж, толпа есть толпа, что скажешь, есть же более гуманные способы....давайте все теперь в зверей превращаться и бойни устраивать.
К сожалению, не видно избиения. А для подобного рода пранкеров это должно быть вполне официальное наказание.
На кой автовоспроизведение то ставить? Редакторы?
зашибись пошутил,чё
Мало били-не видно крови. Зато в следующий раз подумает как шутить надо. А вызвали полицию, так погрозили бы пальчиком, дали штраф 500 рублей и отпустили бы дальше развлекаться.
Вместо лайков вполне заслуженно получил пинков. В следующий раз задумается, если, конечно, имеется чем думать...