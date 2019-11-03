Подростку из Томска, напавшему на задавившую его собаку машину, подарили щенка

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова и глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев подарили щенка немецкой овчарки подростку из Томска по имении Даниил, чью собаку ранее насмерть сбила машина, сообщается на сайте детского омбудсмена.
Кузнецова отметила, что сама сначала не поверила появившейся информации об уголовном преследовании Даниила из-за конфликта с автолюбителем после того, как тот задавил собаку.
"Необходимо было срочно исправить ситуацию, защитить права мальчика, и я благодарна областной прокуратуре, отменившей уголовное преследование подростка, и руководству Российской кинологической федерации, которое не осталось равнодушным к этой истории", — подчеркнула она.
Даниил в свою очередь поблагодарил всех за подписание петиций в его поддержку, детского омбудсмена за обращение в прокуратуру и кинологическую федерацию за подарок.
Щенка подростку вручили 2 ноября в Московском выставочном центре "Крокус Экспо" на открытии Международной выставки собак "Россия-2019".
Напомним, 16-летний житель Томска стал фигурантом уголовного дела после того, как не сдержал эмоции, когда его трехмесячного щенка возле гаража насмерть сбил водитель внедорожника. Сам подросток утверждал, что ударил по капоту машины, пытаясь спасти любимого питомца. Водитель же настаивал, что юноша не только нанес повреждения автомобилю, но и угрожал убийством.
После того, как история Даниила стала резонансной руководство регионального СК попросило суд вернуть на дополнительное расследование дело подростка. Мировой судья согласился с просьбой и вернул бумаги в прокуратуру. Конечным результатом стала отмена уголовного преследования.
Комментарии
Водила и следак - два ссыковатых и гниловатых мужичишки. Парню успехов, к люди молодцы, что защитили.