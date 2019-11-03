Голикова признала оптимизацию здравоохранения неудачной в ряде регионов

Оптимизация здравоохранения во многих регионах проведена была неудачно, сказала зампред правительства РФ Татьяна Голикова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем", — сказала Голикова, не уточнив в каких именно субъектах РФ.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, говоря в передаче об инфраструктуре поликлиник и больниц, отметила, что все сильно устарело. "Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов", — подчеркнула она.
А первый зампред правительства РФ Антон Силуанов и вовсе заявил, что медицинские учреждения в России находятся в ужасном состоянии. "Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии", — посетовал он.
Как сообщает РИА "Новости", часть передачи была посвящена проблемам медицины в России, которые как раз накануне обсуждались на заседании Госсовета, прошедшим в четверг, 31 октября, в Калининградской области. Мероприятие состоялось под руководством президента России Владимира Путина. Основные вопросы касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг.
Напомним, в ходе заседания Путин рассказал анекдот про бабушку, отвечая на важный вопрос о работе медучреждений, который касался просьбы введения механизма долгосрочных контрактов жизненного цикла.
Комментарии
Основные вопросы касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг.
И поэтому в селах позакрывали поликлиники?