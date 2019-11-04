Песков объяснил жест Путина в ответ на велодорожку за 451 млн рублей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией", сообщает РИА "Новости".
Ранее директор калининградского парка "Куршская коса" рассказал Путину, что планирует построить велодорожку протяженностью 41 километр. По его словам, стоимость проекта оценивается в 451 млн рублей. Президент показал ему кулак и рассказал историю про маленьких животных бельков, которых забивают палками, а потом продают шкурки.
Путин подчеркнул, что в России многие просьбы начинаются с одних сумм, а заканчиваются другими. Директор парка заверил, что стоимость будет 451 миллион, как он и указал. Президент переадресовал этот вопрос губернатору Калининградской области Антону Алиханову, тот отметил, что парк "Куршская коса" является национальным.
Комментарии
А на днях мне муж сказал, что у нас будет ребёнок..
А что это с нашим президентствующим? Он опухает сам по себе, или ботэкс "поплыл"?