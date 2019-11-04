Квартира сгорела в бийской многоэтажке

3 ноября около 23:30 в Бийске произошел пожар, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Бийск".
Уточняется, что квартира загорелась в доме по адресу Трофимова, 115.
Местные жители предполагают, что возгорание могло произойти по вине хозяев квартиры, которые на момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.
Весь дом затянуло дымом, люди выбегали на улицу, потому что в помещении нечем дышать. Подъезд полностью залило водой после тушения.
Сообщается об одном пострадавшем. Его состояние неизвестно.
Подробности уточняются.
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