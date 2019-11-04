В Барнауле объяснили дорогу с имитацией сливов ливневой канализации

Сливы прикрыли из-за необходимости / Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула заметили, что на новой дороге на Солнечной Поляне, которую открыли на год раньше срока, отсутствуют сливы в ливневую канализацию, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Стало ясно, почему дорогу сдали в эксплуатацию раньше срока. Сливы делать никто не собирался. Заасфальтировали, сделали углубление, имитирующее слив, а сверху положили решетку. На фото видно, что скопившаяся вода внутри замерзла. Внимание, вопрос: каким образом контролирующие органы приняли такую работу?" — говорится в сообщении паблика.
Между тем, как выяснилось, ливневая канализация все-таки есть. Сейчас на месте сливов стоят заглушки в виде листов, потому что труба не соединена с трубами на перекрестках. Бюджет распределен таким образом, что доделают ливневку в 2020 году.
Напомним, новую дорогу от улицы Жасминной до Энтузиастов торжественно открыли во вторник, 29 октября. Стоимость работ составила почти 150 млн рублей в рамках нацпроекта "БКАД". Дорогу планировали запустить из-за дороговизны только в следующем году. Но после того как недостающие средства были выделены из краевого бюджета, работы завершили уже в этом строительном сезоне.
Необходимость в строительстве указанного участка возникла в связи с большой интенсивностью движения транзитного транспорта с Павловского тракта на улице Солнечная Поляна и многочисленными обращениями жителей микрорайона по этому поводу. Проезд транзитников через частный сектор в указанном микрорайоне на протяжении нескольких лет превратился в "дорожную войну". Местные жители перекрывали проезд для транзитного транспорта, в итоге было решено разгрузить дорогу.
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