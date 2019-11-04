В Югре спасли почти три десятка кошек, которых в клетках выкинули в лес на мороз

В пригороде Сургута супружеская пара нашла и спасла от смерти 28 кошек, говорится в сюжете "Югра ТВ". Семья ехала на автомобиле по объездной дороге. По счастливой случайности, они решили сделать остановку именно в том месте, куда живодер вывез клетки с животными. Мужчина услышал писк в овраге, где умирали от мороза взрослые кошки и котята.
Пост о случившемся в соцсетях вызвал большой общественный резонанс. За короткое время всех животных забрали новые хозяева. Кроме того, уже удалось выйти на след предполагаемого злоумышленника.
Как сообщили в пресс-службе УМВД Югры, полицейские Сургутского района приняли участие в поисках новых хозяев для животных. Также они выясняют обстоятельства произошедшего. Если вина человека, выбросившего на мороз животных, будет доказана, ему может грозить до 2 лет лишения свободы.
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