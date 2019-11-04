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В Ростове-на-Дону проверяют видео с избиением мужчины за шутку с "бомбой"

, ИА "Амител"
Заявлений в полицию ни от кого не поступало, но в МВД отреагировали на видео

Полиция проводит проверку информации в СМИ об избиении молодого человека, который пошутил над пассажирами автобуса, сообщает РИА "Новости".

"Заявлений в полицию не поступало. Сотрудниками МВД проводится проверка по информации, опубликованной в СМИ", – отметили в ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что 28 октября на остановке в районе проспекта Королева мужчина кинул в закрывающиеся двери автобуса пакет и крикнул "Аллаху Акбар".

По словам очевидцев, пассажиры сразу же начали выбегать. Находившиеся рядом мужчины схватили "террориста" и избили его. В пакете находилась плитка.

После самосуда молодой человек в полицию обращаться не захотел.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

4.11.2019 09:34
гость

в МВД отреагировали на видео

Надо установить личность и мотив

4.11.2019 11:06
- гость -

Он пошутил над пассажирами, а они пошутили над ним! Думаю, больше шутить не захочет!

4.11.2019 11:11
- гость -

Пальцы переломать. Пусть хирургами объясняет как так получилось. А начнёт правду говорить , сам себе "червонец" привезёт.

4.11.2019 12:21
- гость -

Ну так шутить совсем мозгов нет.Я и сам бы ему всек.Страшно же.Равнозначная шутка в лес его увезти и могилу заставить копать.Еще потом выстрелить рядом с головой .И посмеемся потом вместе.

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