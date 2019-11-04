В Ростове-на-Дону проверяют видео с избиением мужчины за шутку с "бомбой"

Полиция проводит проверку информации в СМИ об избиении молодого человека, который пошутил над пассажирами автобуса, сообщает РИА "Новости".
"Заявлений в полицию не поступало. Сотрудниками МВД проводится проверка по информации, опубликованной в СМИ", – отметили в ГУ МВД по Ростовской области.
Ранее сообщалось, что 28 октября на остановке в районе проспекта Королева мужчина кинул в закрывающиеся двери автобуса пакет и крикнул "Аллаху Акбар".
По словам очевидцев, пассажиры сразу же начали выбегать. Находившиеся рядом мужчины схватили "террориста" и избили его. В пакете находилась плитка.
После самосуда молодой человек в полицию обращаться не захотел.
Комментарии
в МВД отреагировали на видео
Надо установить личность и мотив
Он пошутил над пассажирами, а они пошутили над ним! Думаю, больше шутить не захочет!
Пальцы переломать. Пусть хирургами объясняет как так получилось. А начнёт правду говорить , сам себе "червонец" привезёт.
Ну так шутить совсем мозгов нет.Я и сам бы ему всек.Страшно же.Равнозначная шутка в лес его увезти и могилу заставить копать.Еще потом выстрелить рядом с головой .И посмеемся потом вместе.