Барнаульцам предлагают пройти бесплатный медосмотр на хронические заболевания

Краевой центр медицинской профилактики "Центр общественного здоровья" приглашает барнаульцев и гостей города пройти обследование, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
Обследование пройдет во вторник, 5 ноября, в холле эко-ярмарки ВДНХ (улица Взлетная, 2к) с 10 до 16 часов. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства.
Осмотр проводится бесплатно и направлен на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний: гипертонии, сахарного диабета, глаукомы и других. Желающим при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.
Специалисты центра измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут пульсоксиметрию, экспресс-анализ крови на сахар и холестерин. Также проверят состояние сердца с помощью кардиовизора и помогут узнать индекс массы тела. Сразу после обследования результаты прокомментирует врач-терапевт и даст индивидуальные рекомендации.
Комментарии
Это для кого устраивают? Как обычно для тех , кто не работает. Но эта категория может пройти обследование и в любой другой день в поликлинике. Как всегда, вроде и хорошее дело, а не для тех, кто действительно в этом нуждается.
Очень удобное время этот центр постоянно выбирает.
Если осмотр бесплатный, то зачем полис и тем более СНИЛС? Что за лохотрон очередной?
стопудов будут разводить на бабки
Если осмотр бесплатный, то зачем полис и тем более СНИЛС? Что за лохотрон очередной?
Получат оплату из ТФОМС
Если осмотр бесплатный, то зачем полис и тем более СНИЛС?
Без полиса ходите к бабке-знахарке.
Кажется я начинаю разбираться в схеме данного бизнеса...
Без полиса ходите к бабке-знахарке.
А она иной раз больше знает, чем нынешние "дохтора".
Что даст уровень холестерина в 15.00?