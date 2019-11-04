"Здоровья всем на благо Алтая!": Томенко поздравил жителей с Днем народного единства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем народного единства, сообщается на официальном сайте края.
День народного единства отмечается в России 4 ноября. Томенко и Романенко в своем поздравлении напомнили, что лишь сплоченно можно преодолеть трудности и приблизить благополучие:
"Дорогие жители Алтайского края, поздравляем вас с Днем народного единства! В этом году исполняется 15 лет решению о возвращении празднику государственного статуса. В декабре 2004 года были внесены изменения в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" и восстановлена историческая справедливость в отношении подвига народа в период Смутного времени. Наши предшественники, сумевшие, не взирая на сословные, религиозные и национальные различия, объединиться и прогнать иностранных интервентов, преподали своим потомкам бесценный урок мудрости и любви к Родине.
В истории Отечества было немало примеров, когда агрессорам и захватчикам противостояли народная сила и единство. В следующем году наша страна отметит 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Меняется время, уходят участники героических событий, но память народная должна жить вечно. Это долг перед поколениями, сохранившими для нас великую державу, и перед теми, кому предстоит приумножить ее могущество в будущем. Добросовестный труд, согласие, готовность вместе преодолевать трудности – главные условия нашего благополучного завтра.
Желаем вам, дорогие земляки, счастья, здоровья, а также успехов и новых достижений на благо общего дома – Алтайского края, нашей страны – России!"
В своем Instagram Томенко отметил, что 4 ноября в Алтайском крае пройдут концерты, конкурсы народных мастеров, фестивали костюмов, танцев и песен. "Здесь живут представители почти 150 национальностей", – добавил губернатор региона.
Комментарии
Наши предшественники, сумевшие, не взирая на сословные, религиозные и национальные различия, объединиться и прогнать иностранных интервентов
Сейчас так не получится, как могут объединиться либерасты и поцреоты, либерасты вообще не против иностранных интервентов
Я как патриот выделяю либерастов как козлов вонючих.