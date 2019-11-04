В Алтайском крае нашли десятилетнего мальчика, который в трико и сланцах ушел из дома

В Первомайском районе благополучно завершились поиски 10-летнего мальчика, который в воскресенье, 3 ноября, вышел из дома в селе Боровиха и ушел в неизвестном направлении.
Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал приметы ребенка: рост 145 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет: куртка зеленая с желтыми вставками и желтым капюшоном, трико и сланцы.
UPD 12:35 Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудники отдела полиции по Первомайскому району установили местонахождение 10-летнего мальчика, который ушел из дома вечером 3 ноября. Изменен текст и заголовок.
Комментарии
Гениально, я считаю
Ищем ребенка-потеряшку, фото размываем
4.11.2019 12:27
- гость -
Нашли уже,зачем вам фото?
4.11.2019 12:27 Гениальные законы, согласно которым за фото ребенка и его полное имя могут выписать нехилый штраф. Роскомнадзор на страже интересов пропавшего ребенка, которого ищет все село, волонтеры и полиция.