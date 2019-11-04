Бутина назвала пыткой условия содержания в американской тюрьме

Уроженка Барнаула Мария Бутина, недавно освобожденная из американской тюрьмы, рассказала в интервью телеканалу CBS об ужасных условиях содержания в американской тюрьме, сообщает РИА "Новости".
"Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве", – отметила Бутина. Она также призналась, что справиться с трудностями во время тюремного заключения ей помогала вера.
Напомним, 25 октября после освобождения Бутину депортировали в Россию. 26 октября она прилетела в московский аэропорт Шереметьево, где ее ждал отец, а уже 29 октября Мария вернулась в родной город Барнаул.
Накануне она сообщила в своем Facebook о получении нового паспорта гражданина России. Прежний документ, как она отметила, был забран сотрудниками ФБР.
Бутину арестовали в США в июле 2018 года и осудили за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 1,5 года тюрьмы. Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило многолетнее заключение.
28 апреля 2019 года суд приговорил Марию к полутора годам тюрьмы с вычетом уже проведенного под стражей срока (девять месяцев). 25 октября она была освобождена, при этом срок истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней.
Комментарии
Интересно чё бы она сказала побывав в рашкинской тюрьме, американская санаторием наверно покажется
Так и наши тюрьмы не санатории. А чего ты хотела?
Пустабрюхую, на квест, в аульскую тюрягу свозите и на допрос в отдел Дальний, к татарам...
Почему столько внимания? Сделала что-то полезное?
Зато наши правозащитники орут про наши благоустроенные тюрьмы , но как рыбы молчат про плохое содержание детей в детдомах и интернатах.
Америка страна морально нездоровых людей и восторг вызывает только у людей, которые там не были.
Тебе,месному,пора на проверку в психичку со своими комментариями.
Даже у старенького либераста позднера изменялись цвет и выражение морды когда он вещал про копов в репортаже из "одноэтажной америке".
4.11.2019 12:16
- гость -
От тебя даже и комментариев то нет, мозги отсутствуют напрочь походу!
Продолжай вылизывать очко у американцев.Иногда посматриваю здесь на порнушку с языком с твоим участием.