Россиянам дали советы по выбору правильных тортов и пирожных

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов, которые, если им следовать, помогут в выборе кондитерских изделий.
"Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)",– рассказали в ведомстве.
Следует отдавать предпочтение продукции, которая изготавливается на местных фабриках, так как в импортной используются консерванты, увеличивающие срок годности. Также необходимо обращать внимание на состав: если указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, то натуральные компоненты заменены на искусственные для создания привлекательного внешнего вида. Такие компоненты могут отрицательно влиять на человеческий организм.
Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и рассыпаться. Если в упаковке слишком много ломаных кусочков, то следует отказаться от покупки.
Также необходимо изучить этикетку. "Приобретая любые кондитерские изделия, обратите внимание не только на сроки их хранения, но и на требования к температурному режиму, уровню влажности и оцените: соблюдаются ли они в магазине, где вы эту продукцию приобретаете", – сообщили в Роспотребнадзоре.
Торты и пирожные нужно хранить при температуре от +2 до +6 градусов. Но при этом отличаются сроки хранения. Так, торты и пирожные без отделки кремом можно хранить 72 часа, с белково-сбивным кремом, фруктовой отделкой или со сливочным кремом – 36 часов, а с заварным кремом или кремом из взбитых сливок – до шести часов.
Комментарии
Мария Антуанетта.... Ну-ну
А где Нам можно купить бисер покрупней,и импортозамещенных трюфелей?
Пусть еще нам посоветуют, как их есть. А то народ то не знает.