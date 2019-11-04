В Ивановской области сгорела половина отеля на воде

В городе Кинешме Ивановской области произошел пожар на дебаркадере "Мирная пристань", сообщает региональное МЧС.
По данным ведомства, возгорание началось в 19:39 по местному времени. Площадь пожара составила 450 кв. метров, в 23:20 его удалось локализовать. В результате возгорания никто не пострадал.
Как рассказывают в паблике "Кинешма", справиться с огнем удалось лишь к половине второго ночи. По мнению местных жителей, происшествие больше похоже на поджог.
"Мирная пристань" – гостиничный комплекс на набережной Волги. Согласно данным сайта комплекса, он состоит из трех дебаркадеров, в центральном располагаются три зала ресторана.
Комментарии
Все были пьяны и порешили, что это был поджог. Три! ресторана.