Названы способы похудения без выполнения физических упражнений

Диетологи дали несколько советов о том, как похудеть без физических нагрузок, сообщает "Лента".
Для начала нужно увеличить количество продуктов, богатых белком. В рацион стоит добавить мясо, птицу и рыбу. Альтернативой могут стать тофу, фасоль, горох, нут, орехи, семена чиа, тыквенные семечки и несоленый арахис.
Кроме того, необходимо выработать "прерывистый" рацион питания. Например, употреблять пищу только в определенное время суток или отказываться от еды, если суточная норма калорий уже достигнута.
Специалисты посоветовали избегать стресса, так как он повышает аппетит. Не менее важным, по мнению экспертов, является здоровый сон.
Комментарии
все так. Действует.