ЛДПР назвала корыстных чиновников врагами страны на митинге в Барнауле

Фото пресс-службы ЛДПР
Корыстные чиновники — внутренние враги страны, заявили активисты ЛДПР на митинге в честь Дня народного единства в Барнауле. И призвали голосовать за либерал-демократов. Акция состоялась днем 4 ноября в сквере им. Г. Титова.
"Если 400 лет назад Минин и Пожарский объединили народ, изгнав внешних врагов, то сейчас мы вынуждены объединяться, чтобы бороться с внутренними. С теми, кто на публику говорит об интересах народа, а потом поднимает цены. С теми, кто поднимает налоги. С теми, кто прощает долги зарубежным государствам и говорит об интересах нашего будущего, а потом пишет столько антинародных законов, что невольно задаешься вопросом — а мы действительно едины?" — цитирует координатора Ленинского районного отделения ЛДПР в Барнауле Елизавету Тюпенкову пресс-служба партии
Лидер молодежного отделения ЛДПР в Алтайском крае Захар Торычев призвал объединить все силы — приходить на выборы и голосовать за ЛДПР, "чтобы жить, а не выживать".
"Тогда были враги в Москве, а сейчас они повсюду – под названием чиновники. Те, которые действуют не в интересах народа и государства – а в своих личных. В интересах своих семей и родственников. Они воруют, воруют – а им все мало, мало! Это мы знаем из новостей – каждый день говорят, что вот такой вот чиновник проворовался. Миллиарды! Пенсионная реформа, ЖКХ — как бы последние деньги содрать с народа", — заявил он.
Активисты партии призывали собравшихся к объединению, сплоченности, сохранению традиций народа.
Подобные митинги в этот день партия провела в Рубцовске, где 13 членов партии наградили медалями "Ветеран ЛДПР" и знаками Почета ЛДПР, а также в Бийске, где устроили шествие.
Комментарии
Не терпится занять проперженные едросней чиновничьи кресла и заняться тем же самым - обслуживать грбеж России.
Фракция ЛДПР в Госдуме голосовала за пенсионную реформу. Такие вот борцуны.
Да здравствуют советские старушенции!