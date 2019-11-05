Стало известно, когда в Барнаул прилетит Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, по данным amic.ru, скорее всего, приедет в Барнаул вечером 12 ноября, а 13-го будет работать в столице края. Он, вероятнее всего, пробудет в Алтайском крае сутки.
Ранее, напомним, речь уже шла о возможном визите председателя правительства в Барнаул в конце октября. Он, по неофициальным данным, намерен оценить, как в регионе работают над реализацией национальных проектов.
Официально в правительстве края возможный визит Медведева не комментируют. Но неофициально источники amic.ru и ранее подтверждали, что информация о такой вероятности циркулировала.
Алтайский край, согласно официальному сайту кабинета министров, – один из 12 регионов России, где премьер-министр (за период своего последнего руководства кабмином) еще не был.
Единственный раз Дмитрий Медведев приезжал в Алтайский край в ноябре 2011 года как президент России. Тогда он встретился с руководством региона, посетил АлтГУ и пообщался со студентами физико-технического факультета.
Комментарии
А можно,чтобы он вообще не приезжал? Какой толк в визите?
А кто это?
Пол города перекроют от этого визитёра.
Работать будет? А может в Горный проездом остановится тут?
12-13? Ну и ладно, мне никуда ехать не надо в эти числа.
как торговый представитель объезжает точки по регаменту ) 30 минут банки поправить, а дальше конь пусть валяется
На фотке лицо знакомое. Определенно, я его где-то раньше видел.
Хотелось бы получить более внятные пояснения по моментам фильма ФБК "Он вам не Димон". Мямленье про компот совершенно не годится.
Началась предвыборня компания?
Пояснений никаких не будет - население страны осуждает деятельность ФБК и Навального или же ничего не знает...
Как завоняет, так сразу узнаем - приехал.
Единственный раз Дмитрий Медведев приезжал в Алтайский край в ноябре 2011 года как президент России.
вообще-то он курировал расследование о гибели Евдокимова и был тут, а на место аварии заявился через час...
Да зачем он вообще нужен? Что денег у народа нет, потому что правительство его постоянно грабит. И что нужно держаться, так так другого выхода нет, все трудяги и без него знают
Отвратительное будет зрелище, как ему будут оказаны почести, несоразмерные масштабу личности.