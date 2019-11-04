Беременную девушку зарезали и сожгли в Нижнем Новгороде

После пожара в одной из квартир в Нижнем Новгороде было обнаружено тело беременной 20-летней девушки с колото-резанными ранениями, сообщает "Газета.ру".
По предварительным данным, погибшая, пока ее родители были на работе, пригласила к себе двух знакомых. В компании они распивали алкогольные напитки.
Местные СМИ сообщают, что девушка также была изнасилована. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.
По подозрению в совершении преступления были задержаны двое приятелей жертвы. На месте происшествия проводится проверка. Информация об инциденте уточняется.
Кроме того, есть информация о том, что ранее девушка была судима.
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