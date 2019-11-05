Китаец обрел вечную молодость после удара по голове. В 34 года он выглядит как ребенок

Из-за травмы мозга китайский фермер Чжу Шенкай оказался заперт в теле ребенка, сообщает канал "360".
В возрасте шести лет он получил травму головы и перестал расти. По словам мужчины, врачи установили, что мозг пациента не выделяет гормон, отвечающий за взросление. Из-за плохого медицинского обслуживания его так и не вылечили.
В 34 года он выглядит как ребенок, на его теле нет растительности, а голос так и не сломался. Из-за своего недуга мужчина не может иметь детей, и вынужден доказывать всем, что он взрослый.
Несмотря на это, Чжу Шенкай продолжает радоваться жизни. Чтобы не зависеть от родителей, он открыл парикмахерскую.
"Хотя все мои друзья однажды будут старыми и морщинистыми, я буду вечно молодым с этим невинным, детским лицом", – говорит Чжу.
Комментарии
"Судя по ушам, этому зайцу лет 200"
вечно молодой, вечно пьяный (с)
Что-то рост его на 6-летнего не похож, а выглядит для 34 лет норм.
Лучше бы это случилось лет в 20-25 и так потом жить всегда
5.11.2019 09:54
гость А в чем проблема ? каждого в 20-25 лет бить по голове, вероятность есть но не 100%, сейчас и ЭКО то по вероятности не большое.