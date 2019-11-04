Warner Brothers выдвинула "Джокера" на "Оскар" в 16 номинациях

Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса будет участвовать в 16 номинациях на "Оскар", сообщают "Известия".
Фильм поборется за звания "Лучший фильм" и "Лучший режиссер", а также в технических номинациях "Лучшие спецэффекты" и "Лучший монтаж".
Актер Хоакин Феникс, сыгравший главного героя, номинирован на лучшую мужскую роль. Роберт де Ниро – на лучшую мужскую роль второго плана, а актриса Зази Битц – на лучшую женскую роль второго плана.
Точный перечень категорий, в которых будет представлен фильм, будет известен 13 января 2020 года после составления списка номинантов членами Американской киноакадемии.
Комментарии